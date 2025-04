Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe im Schrebergarten

Sachbeschädigung an Verteilerkasten

Hemer (ots)

Zwischen 02.04. und 09.04. waren Diebe in einem Schrebergarten am Höcklingser Weg aktiv. Sie entwendeten einen Grill und beschädigten den Zaun eines Gartens. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Unbekannte setzten gestern Abend, kurz nach 21 Uhr, eine Holzpalette in Brand, die neben einem Verteilerkasten an der Amerikastraße, Ecke Schottlandstraße lag. Ein Zeuge löschte das Feuer und informierte die Polizei. Am Verteilerkasten entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise auf die Täter nimmt die Wache Hemer entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell