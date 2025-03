Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 28.03. - 30.03.2025

Koblenz (ots)

Einbruchsdiebstahl

Am Freitag, den 28.03.2025 kam es im Zeitraum von 16:00 - 21:40 Uhr in der Schönburgstraße in Simmern zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Privatanwesen. Zeugen, welche Angaben zu möglichen Tätern, einem Tatfahrzeug oder verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Schönburgstraße in Simmern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Simmern Telefon: 06761-9210

