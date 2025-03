Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Böschungsbrand

Bendorf, Feld-Vorstmann-Straße (ots)

Am Freitag, den 28.03.2025 wurde gegen 22 Uhr ein brennender Baum in der Feld-Vorstmann-Straße in Bendorf gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Das Feuer war bereits auf angrenzende Sträucher und Buschwerk übergegriffen. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Bendorf löschten den Brand. Es bestand zu keiner Zeit die Gefahr, dass der Brand auf Gebäude übergreifen könnte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Brandursache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

