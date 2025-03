Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Die Polizeiinspektion Simmern sucht Zeugen einer Körperverletzung in Kastellaun

Koblenz (ots)

Am 18.03.2025 um 20:01 Uhr kam es auf dem Gelände des Busbahnhofs der IGS Kastellaun in der Südstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Dabei wurde der Geschädigte ins Gesicht geschlagen und ging danach zu Boden. Die Verletzungen machten die Versorgung durch einen Rettungswagen notwendig. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zu Tatablauf oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern unter der Tel. 06761 921-0

