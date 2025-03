POL-PDKO: Zeugenaufruf - gefährliches Überholmanöver zwischen Laubach und Simmern

Boppard OT Bad Salzig (ots) - Am 22.03.2025 gegen ca. 10:48 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Wehrweg in Bad Salzig. Bei dem Unfall ist eine Fahrradfahrerin gestürzt und hat sich Verletzungen zugezogen. Nach erstem Ermittlungsstand könnte ein PKW am Unfall beteiligt gewesen sein welcher vor Ort jedoch nicht anzutreffen war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ...

