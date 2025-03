Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zweiradkontrolle der Polizeiinspektion Bendorf - Lobenswerter Saisonauftakt

Bendorf (ots)

Am Freitag, den 21.03.2025 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bendorf, bei schönstem Wetter, eine Verkehrskontrolle in Bendorf Sayn durch. Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf motorisierte Zweiräder gelegt. Bei den insgesamt 16 kontrollierten Motorrädern konnten keine gravierenden Mängel festgestellt werden. Im Rahmen der geführten Bürgergespräche war ein deutliches Bewusstsein über den pflichtbewussten Umgang im Straßenverkehr zu erkennen - was an dieser Stelle lobenswert seitens der Polizei erwähnt werden kann.

