Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Festnahmen in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 5. März, vollstreckte die Polizei Mönchengladbach zwei Haftbefehle.

Am Nachmittag führte ein Streifenteam der Polizei eine Personenkontrolle in der Nähe des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs durch, der als Beschwerdestelle gilt. Sie nahmen einen 54-Jährigen fest, als sich bei Überprüfung seiner Personalien herausstellte, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der Mann war aufgrund mehrerer verschiedener Delikte, u.a. der Waffen- und Betäubungsmittelkriminalität, polizeilich in Erscheinung getreten.

Im Stadtteil Heyden trafen Einsatzkräfte am Abend einen mit Haftbefehl gesuchten 21-Jährigen an und nahmen ihn fest. Er war der Polizei u.a. wegen zahlreicher Delikte der Eigentumskriminalität sowie Körperverletzungsdelikten bekannt.

Beide Personen wurden in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

