POL-MG: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten | Tatverdächtige gestellt

Mönchengladbach (ots) - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei in Mönchengladbach zwei Einbrüche bekannt. Am Dienstag, 4. März, sind unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Windberger Allee eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die Tatverdächtigen zwischen 14 und 20.15 Uhr durch das Aufhebeln der Wohnungstür in die Erdgeschosswohnung gelangt. Dort entwendeten sie Schmuck ...

