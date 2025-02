POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wegberg-Rödgen (ots) - Unbekannte Personen entwendeten in der Mühlenstraße zwischen letzter Woche Donnerstag (20. Februar), 16 Uhr, und Freitag (21. Februar), 08.30 Uhr, eine am Straßenrand abgestellte Rüttelplatte sowie eine weitere, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf einer Ladefläche stand. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

