Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Gegenverkehr gestreift

Am Freitag flüchtete ein Unfallverursacher bei Mittelbiberach von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Subaru auf der K7500 von Mittelbiberach in Richtung Reute. Etwa auf halber Strecke kam ihm ein Auto entgegen. Der entgegenkommende Fahrer fuhr wohl zu weit rechts und die Fahrzeuge streiften sich. Dabei rissen beide Außenspiegel ab. Während der Geschädigte anhielt und wartete, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Mittelbiberach. Anschließend erstattete der 34-Jährige Anzeige. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem Flüchtigen. Anhand der aufgefundenen Trümmerteile dürfte es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen weinroten VW Golf VI oder VW Touran handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07351/447-0 entgegen. Der Schaden am Subaru wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

