POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Scheune brennt

Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte am Freitag einen Gebäudebrand bei Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte nach Goppertshofen aus. Dort stand in der Straße Glöckelsberg eine Scheune in Flammen. In dem Stallgebäude befanden sich neben landwirtschaftlichen Geräten etwa 80 Tiere sowie Heu- und Strohballen. Die umliegenden Feuerwehren waren mit etwa 130 Personen im Einsatz. Der Vollbrand drohte auf ein angebautes Wohngebäude überzugreifen. Das konnte durch die Löscharbeiten jedoch verhindert werden. Gegen 16 Uhr war das Feuer gelöscht. Während die meisten Tiere in Sicherheit gebracht werden konnten, verendeten zwei Kühe, zwei Kälber und sechs Schafe in den Flammen. Personen wurden nicht verletzt.

Der Polizeiposten Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer an einem im Stall abgestellten Traktor ausgebrochen sein. Die Versicherung beauftragte einen Gutachter zur Klärung der genauen Brandursache. Der Sachschaden wird im hohen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die L265 bis etwa 19.30 Uhr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

