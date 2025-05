Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zweiradunfälle: 1. Fahrradsturz aufgrund nicht verschlossenem Fahrradhelm in Hünfeld-Michelsrombach 2. PKW übersieht Motorradfahrer beim Kreuzen der B 84 in Rasdorf

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Sonntag (04.05.) war eine 58-jährige Radfahrerin aus Fulda im Bereich Hünfeld, Ortsteil Michelsrombach unterwegs. Nach einer kurzen Pause hatte sie vergessen, den Kinnriemen ihres Fahrradhelms zu verschließen und wollte dies gegen 15:30 Uhr während der Fahrt nachholen. Hierbei geriet sie auf einer abschüssigen Strecke auf einem geteerten Feldweg oberhalb der Ortslage ins Schlingern und stürzte kopfüber mit dem Rad. Sie wurde anschließend schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt ins Klinikum Fulda verbracht.

Rasdorf. Ein 70-jähriger VW-Fahrer aus Rasdorf befuhr am Montag (05.05.) gegen 16:30 Uhr den Heileweg in Rasdorf in Richtung B 84 und wollte diese in Höhe einer nahe gelegenen Tankstelle kreuzen, um weiter geradeaus in die Straße "Vockenbach" zu fahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Motorradfahrer einer Ducati aus dem Wartburgkreis, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der 22-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum Fulda eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro.

