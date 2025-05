Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Pkw zerkratzt - Brand von Holzschuppen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mehrere Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld. Mit einem nicht bekannten Gegenstand zerkratzten Unbekannte zwischen Freitag (02.05.) und Samstag (03.05.) mehrere Pkw, die in der Stettiner Straße in Hohe Luft geparkt waren. Nach aktuellen Erkenntnissen sind neun Fahrzeuge beschädigt worden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand von Holzschuppen

Bad Hersfeld. Am Sonntagmorgen (04.05.) wurde ein aufmerksamer Anwohner gegen 7.20 Uhr auf den Brand eines Holzschuppen im Abteiweg aufmerksam und alarmierte umgehend die Rettungsleitstelle. Kurze Zeit später waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort und begangen mit den Löscharbeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 41.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist aktuell unklar. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen - diese dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell