Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Versuchter Einbruch - Roller gefunden - Besitzer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Vogelsbergkreis (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Alsfeld. Eine 25-jährige Frau war am Samstag (03.05.), gegen 11.35 Uhr, mit ihrem schwarzen 5er BMW in der Ernst-Arnold-Straße unterwegs, als nach aktuellen Erkenntnissen durch Unbekannte ein Stein auf das Fahrzeug geworfen wurde. Durch Kratzer auf der Motorhaube entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Alsfeld. Ein Unbekannter versuchten am Freitag (02.05.), gegen 9.05 Uhr, in ein Sportlerheim in der Straße "An der Leit" in Elbenrod einzubrechen. Nach derzeit vorliegenden Informationen wurde der Einbrecher von einem Spaziergänger bei dem Einbruchsversuch gestört, woraufhin er umgehend flüchtete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 40 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer Jeanshose und einer rostbraunen Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Roller gefunden - Besitzer gesucht

Gemünden. Am Montag (17.03.) wurde in der Straße "Im Bruch" in Gemünden ein Roller (Marke: Generic Motors; Farbe: rot-schwarz) aufgefunden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte der Eigentümer des Rollers leider nicht ermittelt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der Roller im letzten Jahr in Marburg an eine unbekannte Person verkauft. Die oder der Eigentümer(-in) bzw. Personen, die Hinweise zu dem aufgefundenen Roller geben können, werden um Hinweise an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

JS/RK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell