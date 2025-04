POL-RE: Herten: Unfallbeteiligte flüchten auf E-Scooter

Recklinghausen (ots) - Am Freitagvormittag (ca. 10:30 Uhr) stürzte ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bottrop. Er war auf dem Gehweg der Feldhauser Straße unterwegs und hatte aus nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad verloren. Durch den Sturz verletzte sich der Mann schwer. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand außerdem geringer Sachschaden an dem ...

mehr