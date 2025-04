Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Kappenstraße wurde eine Kirchenglocke gestohlen. Die Tat passierte zwischen Mittwochmittag und dem späten Donnerstagabend. Die Glocke (aus Bronze) war auf einem Vorplatz der Kirche festgeschweißt. Die Polizei hofft für die Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen.

Castrop-Rauxel:

An der Viktoriastraße wurde am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen - betroffen waren gleich zwei Wohnungen im dritten Obergeschoss. In einem Fall blieb es beim Versuch, in die zweite Wohnung wurde eingebrochen, in dem die Täter die Wohnungstür aufhebelten. Es wurden zwei goldene Halsketten, Bargeld sowie ein kupferfarbener Föhn gestohlen. Der Einbruch geschah zwischen 13 und 16 Uhr.

Gladbeck:

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in eine Schule auf der Schützenstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster eines Klassenraumes auf und durchsuchten Schänke. Nach ersten Informationen wurde nichts gestohlen.

Haltern am See:

Am Alten Postweg im Stadtteil Hullern wurden in der Nacht auf Freitag gleich zwei Zigarettenautomaten gestohlen. Eine Zeugin hatte gegen 2.15 Uhr verdächtige Geräusche gehört und heute Morgen dann die Diebstähle bemerkt.

Oer-Erkenschwick:

An der Straße Holtgarde wurde am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Die Täter durchsuchten verschiedene Räume nach Diebesgut. Nach ersten Angaben wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr.

Wer Hinweise zu den Taten bzw. zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell