POL-RE: Haltern am See: Vandalismus am Hullerner Stausee - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Hullener Stausee haben unbekannte Täter zahlreiche Schäden angerichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter mit mindestens einem Fahrzeug (vermutlich Radlader) über den Weg am See gefahren und haben unter anderem Parkbänke, Mülltonnen und Zufahrtsschranken beschädigt bzw. herausgerissen. Außerdem wurden Bäume entwurzelt und Erdhaufen so auf dem Weg verteilt, dass eine Durchfahrt nicht mehr möglich ist. Es liegt der Verdacht nahe, dass zwei in der Nähe abgestellte Radlader für die Taten genutzt wurden (die Fahrzeug wurden nicht aufgebrochen). Entsprechende Diebstahlsanzeigen wurden geschrieben. Die Taten müssen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag passiert sein, irgendwann zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen bzw. dem Diebstahl (der Radlader) machen können. Wer etwas weiß oder mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

