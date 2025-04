Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Datteln: Einbrüche mit Gullydeckel

Recklinghausen (ots)

In Recklinghausen und Datteln hat es am frühen Freitagmorgen zwei Einbrüche mit Gullydeckeln gegeben.

Die erste Tat war gegen 2.35 Uhr auf der Karlstraße in Recklinghausen. Die unbekannten Täter schlugen mit einem Gullydeckel und einem Stein eine Scheibe einer Lotto-Annahmestelle ein und erbeuteten Zigaretten. Durch den Einbruch wurde Alarm ausgelöst. Auf einer Kamera sind drei maskierte Täter zu erkennen. Beschreibung: schwarz/dunkel gekleidet, schlank, eine Person trug eine Cappy.

Die zweite Tat passierte gegen 4 Uhr. Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall wach und sah dann, dass unbekannte Täter in einen Kiosk auf der Hohe Straße eingebrochen waren. Um hereinzukommen, hatten auch sie die Scheibe mit einem Gullydeckel eingeworfen. Der Zeuge konnte auch sehen, wie drei Täter in Richtung Neue Straße wegliefen. Dort sind sie vermutlich in ein Auto gestiegen. Einem weiteren Zeugen war ein dunkler Sportwagen aufgefallen, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ahsener Straße fuhr. Bei dem Einbruch wurde Bargeld und Tabakwaren erbeutet - einen Teil des Diebesguts haben die Täter auf der Flucht verloren. Es wurde sichergestellt. Zwei der Täter wurden als schlank beschrieben, einer soll kräftig gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet und maskiert.

Die Polizei kann Zusammenhänge der beiden Taten nicht ausschließen. Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell