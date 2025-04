Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

An der Horster Straße brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein. Wie die Täter in die Wohnung gelangten ist bislang unklar. Zu dem Einbruch kam es zwischen Montagabend und Mittwochabend. Nach ersten Ermittlungen wurden eine Münzsammlung, Uhren und Parfüm entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

In der Nacht zu Donnerstag brach ein Unbekannter in ein Ladenlokal am Grafenwall ein. Zu dem Einbruch in das Bekleidungsgeschäft kam es am frühen Morgen, der Täter hebelte die Eingangstür auf. Eine Videokamera zeichnete den Einbruch auf. Der Einbrecher nahm Bargeld mit und flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell