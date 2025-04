POL-RE: Recklinghausen: 12-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: An der Hebewerkstraße wurde in der Nacht auf Mittwoch in eine leerstehende Wohnung eingebrochen. Die Täter beschädigten zwei Fenster, eins wurde aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem ein Werkzeugkoffer und ein Laptop gestohlen. Von einer Überwachungskamera konnten gegen 0.15 Uhr zwei vermummte Personen aufgezeichnet werden. Die Polizei hofft auf ...

mehr