Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Herten: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

An der Hebewerkstraße wurde in der Nacht auf Mittwoch in eine leerstehende Wohnung eingebrochen. Die Täter beschädigten zwei Fenster, eins wurde aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem ein Werkzeugkoffer und ein Laptop gestohlen. Von einer Überwachungskamera konnten gegen 0.15 Uhr zwei vermummte Personen aufgezeichnet werden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, die weitere Angaben machen können.

Herten:

Unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Wohnhaus auf der Reinickendorfer Straße eingebrochen. Sie schlugen eine Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt. Anschließend schlugen sie noch eine Verbindungstür zu einer zweiten Wohnung im ersten Obergeschoss auf, bevor sie dann noch die eigentliche Wohnungstür aufbrachen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, denen zwischen 8 und 17 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist und/oder die Hinweise zu Tatverdächtigen machen können.

Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell