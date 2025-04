Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Handwerker verlangt Bargeld von Seniorin

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Polsum ist eine Frau offenbar Opfer eines Betrügers geworden. Ein Angehöriger der Seniorin hatte zuvor die Telefonnummer einer angeblichen Rohreinigungsfirma gewählt, um einen Handwerker zu bestellen. Am Donnerstagnachmittag erschien dann ein Mann an der Adresse am Wüllers Weg und hat scheinbar auch Rohre gereinigt. Nach seiner Arbeit verlangte er Bargeld von der Marlerin, eine Rechnung verweigerte er. Zusammen mit einer Nachbarin fuhr die Seniorin zur Bank, um Geld zu holen. Der vermeintliche Handwerker fuhr hinterher - und wartete vor der Bank bis die Frau ihm das Geld übergab. Anschließend wurde die Seniorin stutzig - und rief bei der "echten" Firma an. Dort wusste man von keinem Auftrag und von keinem Mitarbeiter, den man zu ihr geschickt hatte. In diesem Moment wurde der Frau klar, dass sie wohl Opfer eines Betrügers geworden war.

Der "Handwerker" wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,75m groß, Mitte 30, schmales Gesicht, dunkle Haare, Straßenbekleidung (keine Arbeitssachen). Er war mit einem weißen Kastenwagen unterwegs - mit einer Aufschrift, worin der Name "Rohr" vorkam. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Die Maschen der Betrüger sind sehr unterschiedlich - seien Sie grundsätzlich vorsichtig. Wenn ein Handwerker unangemeldet erscheint, lassen Sie am besten gar nicht erst herein. Wenn die Situation seltsam erscheint und/oder ein Handwerker z.B. Bargeld verlangt (statt eine Rechnung zu schreiben), rufen Sie direkt die Polizei an.

Weitere Informationen zum Thema "Betrug" und wie Sie sich und Ihre Angehörigen schützen können, haben wir auch auf unserer Internetseite für Sie zusammengefasst: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

