POL-KN: (Konstanz) Autofahrer betrunken und ohne Führerschein unterwegs (09.03.2025)

Beamte des Polizeireviers Konstanz haben am Sonntagabend auf der Reichenaustraße einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen der nicht nur betrunken, sondern auch ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein unterwegs war. Gegen 21 Uhr fiel den Polizisten auf Höhe eines Schnellrestaurants ein BMW auf, dessen Fahrer nach Passieren des "Blitzers" stark beschleunigte, in der Folge mehrfach nach links über die Mittellinie kam und ruckartig wieder nach rechts lenkte. An der Kreuzung zur Riedstraße bog der BMW nach rechts ab und touchierte dabei die Verkehrsinsel. Bei der anschließenden Kontrolle des 33-jährigen Fahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Test mit einem Ergebnis von knapp einem Promille bestätigte den Verdacht mit der Folge, dass er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem kam bei der Überprüfung ans Licht, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

