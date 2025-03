Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, A98, Lkr. Konstanz) Unfall auf der A98 - Motorradfahrer prallt in Auto (07.03.2025)

Steißlingen, A98 (ots)

Bereits am Freitagabend ist es auf der Autobahn 98 zwischen dem Kreuz Hegau und Überlingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt worden ist. Gegen 18 Uhr fuhr eine 52-Jährige mit einem Audi A4 Cabrio auf der Autobahn in Richtung Überlingen. Auf Höhe Steißlingen wechselte sie auf die linke Spur um ein anderes Fahrzeug zu überholen und schätzte dabei die Geschwindigkeit eines bereits auf der linken Fahrbahn von hinten kommenden 28-Jährigen auf einem BMW Motorrad falsch ein. Dem Biker gelang es trotz Vollbremsung nicht mehr einen Zusammenstoß zu verhindern, so dass er in das Heck des Audis prallte. Der 28-Jährige schleuderte auf das Auto und blieb schließlich auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Der Motorradfahrer erlitt dabei zum Glück nur leichte Verletzungen, kam jedoch zur weiteren Untersuchung anschließend in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro. Um die nicht mehr fahrbereite BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst.

