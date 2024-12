POL-EL: Groß Berßen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht - LKW-Fahrer flüchtig

Nordhorn (ots) - Zwischen Samstag, dem 30. November und Mittwoch, dem 4. Dezember, versuchten unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus an der Bookholter Heide in Nordhorn einzubrechen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nordhorn unter 05921 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr