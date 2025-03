Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Bankholzen, Lkr. Konstanz) Von der Sonne geblendet - Auto erfasst Radfahrer (09.03.2025)

Moos, Bankholzen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Schienerbergstraße am Sonntagmittag verletzt worden. Ein 78-jähriger Mitsubishi-Fahrer war auf der Schinerbergstraße in Richtung Schienen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Deienmooserstraße bog er nach links ab und übersah dabei - vermutlich aufgrund blendender Sonne - einen entgegenkommenden 31 Jahre alten Rennradfahrer. Trotz des Versuchs noch zu bremsen und auszuweichen konnte der Radler einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, prallte gegen das abbiegende Auto und blieb anschließend glücklicherweise nur leicht verletzt im Grünstreifen liegen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Rennrad entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, den Schaden am Mitsubishi schätzte die Polizei auf ungefähr 3.500 Euro.

