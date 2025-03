Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. RW) Unfallflucht - Zeugen gesucht (06.03.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Rund 2000,- EUR Schaden hat ein Unbekannter am Donnerstag in der Zeit von 07.50 Uhr bis 16.30 Uhr an einem geparkten Suzuki Jimny hinterlassen. Der Verursacher touchierte beim Ein- oder Ausparken den in der Friedrich-List-Str. 10 abgestellten Suzuki an der hinteren Stoßstange und entfernte sich anschließen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07423-81010 mit dem Polizeirevier Oberndorf in Verbindung zu setzen.

