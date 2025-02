Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Kürten - Trunkenheitsfahrten gestoppt, Führerscheine sichergestellt

Bergisch Gladbach / Kürten (ots)

Gestern Nachmittag sind zwei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen worden, die auch gleich ihren Führerschein abgeben mussten.

Gegen 15:00 Uhr haben Polizisten des Verkehrsdienstes einen Pkw des Herstellers Ford auf der Dellbrücker Straße im Stadtteil Hand angehalten und den Fahrer, einen 42-jährigen Bergisch Gladbacher, kontrolliert. In der Atemluft des Mannes nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr und ließen einen Atemalkoholtest durchführen. Der Test ergab mehr als 1,4 Promille, so dass eine Verkehrsstraftat im Raum stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Gegen 17:55 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen Toyota-Fahrer, der auf der Altenberger Straße in Kürten in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Mehrfach soll er gegen Bordsteinkanten und in den Gegenverkehr geraten sein. Der Pkw wurde an der Halteranschrift aufgefunden und der dazugehörige Fahrer, ein 59-jähriger Kürtener, wenig später ebenso angetroffen. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest rund 2 Promille. Für die angeordnete Blutprobenentnahme musste auch er die Polizisten begleiten und auch sein Führerschein wurde sichergestellt.

Beide Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Verkehrsstraftat Trunkenheit im Verkehr. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell