POL-RBK: Overath - Mehrere Smartphones aus Geschäft gestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - Am Donnerstagmorgen (06.02.) wurde der Polizei ein Einbruch in die Gemeinschaftsgrundschule Herkenrath gemeldet. Das Schulgebäude befindet sich in der Sankt-Antonius-Straße und wurde zuletzt am Mittwochabend (05.02.) gegen 22:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur ...

