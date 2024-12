Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.12.2024

Goslar (ots)

In der Zeit von Sonntagmittag bis Mittwochmorgen kam es im Stadtteil Ohlhof zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte versuchten gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Franz- Mitta- Weg einzudringen, scheiterten jedoch. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittler fragen in diesem Zusammenhang nach Beobachtungen oder Hinweisen, insbesondere zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen. Diese können über die Amtsnummer (05321) 3390 gemeldet werden.

+++

Im Ortsteil Georgenberg kam es in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.

In der Zeit von 17:25 Uhr bis 08:50 Uhr wurde ein grauer VW Passat mit Kölner Kennzeichen, der auf der Helmut-Sander-Straße auf Höhe der Hausnummer 11 am Fahrbahnrand geparkt war, an der Fahrertür mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dem Ereignis in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell