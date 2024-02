Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kollision nach Vorfahrtsmissachtung

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 40-Jährige mit einem Audi auf der Straße "Am Taubenfeld" in Richtung der Waldhofer Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete nach derzeitigem Erkenntnisstand um kurz nach 08:30 Uhr ein aus der Waldhofer Straße kommender Volvo eines 62-Jährigen die Vorfahrt des von links kommenden Audis. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde zum Glück niemand verletzt, aber es entstand mit knapp 14.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 62-Jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen der Missachtung der Vorfahrt verantworten.

