Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 14.12.2024

Goslar (ots)

01 - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person Am Freitag, 13.12.2024, um 10:30 Uhr, beabsichtigte die 27jährige Verkehrsteilnehmerin, mit ihrem Pkw, über die Grundstückausfahrt auf die Frankfurter Straße in Seesen abzubiegen. Dabei übersah diese den widerrechtlich auf dem dortigen Gehweg fahrenden Radfahrer. Folglich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden am Pkw. Der unbekannte Radfahrer wurde zudem leicht verletzt und entfernte sich vom Verkehrsunfallort, ohne zuvor seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.

02 - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am 13.12.2024, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 33jähriger Kraftfahrzeugführer die Gartenstraße und beabsichtigte im Folgenden nach links auf die Frankfurter Straße abzubiegen. Dabei übersah dieser einen bevorrechtigten 39jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Radfahrer leichtverletzt und für seine weitere medizinische Betreuung / Versorgung einem Klinikum zugeführt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt.

03 - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Freitag, 13.12.2024, gegen 19:20 Uhr, kam ein 45jähriger Verkehrsteilnehmer, mit seinem Mofa, verkehrsbedingt und vor dem Einmündungsbereich Kleine Reihe / Lautenthaler Straße in Seesen, zum Halten. Im weiteren Verlauf bog eine 52jährige Kraftfahrzeugführerin, von der Lautenthaler Straße kommend nach links, in die Straße Kleine Reihe ein und übersah dabei den dort weiterhin haltenden Kleinkraftrad-Fahrer. Infolge des Zusammenstoßes wurde dieser dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 750 Euro geschätzt.

04 - Trunkenheitsfahrt

Am Freitag den 13.12.2024, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein alleinbeteiligter und stark alkoholisierter 53jährige Verkehrsteilnehmer, mit seinem unbeleuchteten elektr. Rollstuhl, die Rosenstraße in Seesen und stürzte ohne Fremdverschuldung über eine Bordsteinkante am dortigen Fahrbahnrand. Dabei zog sich der Verkehrsteilnehmer Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Für seine weitere medizinische Versorgung, sowie dessen durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme, wurde der 53jährige, mithilfe eines Rettungswagens, einem Klinikum zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell