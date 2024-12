POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.12.2024

Goslar (ots) - Besonders schwerer Fall des Diebstahls Am 16.12.2024 stellt eine Firma im Stadtgebiet von Seesen fest, dass am Abend des 15.12.2024 bei ihnen eingebrochen worden ist. Hierbei verschafft sich eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zum Grundstück der Firma und entwendet anschließend Kupferschrott. Die Schadenshöhe wird auf 1500EUR geschätzt. Diebstahl Straßenverkehrsschild Am 16.12.2024 stellen ...

