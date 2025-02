Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Elektronikgeräte bei Einbrüchen entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (09.02.) ist die Polizei zu zwei Einbrüchen gerufen worden. Bei beiden Taten hatten die Täter es auf Elektronikgeräte abgesehen. Gegen 06:20 Uhr hatte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zugang zu einem Geschäft für Telekommunikation in der Straße Siebenmorgen in Refrath verschafft. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten lief noch die Alarmanlage des Geschäftes. Offenbar wurde eine gläserne Eingangstür eingeschlagen. Nach Angaben des Ladeninhabers wurde eine Smartwatch entwendet. Das zurückgelassene Tatwerkzeug wurde sichergestellt und es wurde eine Spurensicherung veranlasst. Der Schaden dürfte insgesamt im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Am gleichen Tag, gegen 12:00 Uhr, wurde zudem ein Einbruch in eine Praxis in der Kölner Straße in Bensberg festgestellt. Offenbar wurden ein Fenster aufgehebelt und aus einem Büroraum mehrere iPads entwendet. Der Schaden beläuft sich auch hier insgesamt auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Auch an diesem Tatort wurde eine Spurensicherung veranlasst.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesen zwei Einbrüchen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

