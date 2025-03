Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Olpe

Olpe (ots)

Am Freitagabend ereignete sich ein Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Straße Schöne Aussicht. Unbekannte Täter drangen hier auf bislang noch ungeklärte Art und Weise in das Einfamilienhaus ein. Aus dem Haus wurde eine Geldbörse, 30 Euro in bar und Kreditkarten entwendet. Bei Eintreffen der Polizei flohen zwei Tatverdächtige aus dem Objekt. Ein Tatverdächtiger zog sich hierbei eine Verletzung im Gesicht zu. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, unter Einbeziehung des Hubschraubers und eines Diensthundes, verliefen negativ.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

