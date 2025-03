Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungsbrand in Olpe

Olpe (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hoher Stein". In Abwesenheit der Wohnungsbewohner kam es zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in der Küchenzeile zum Ausbruch eines Feuers. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand im Bereich des Herdes entstanden ist. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Bestandteil der Ermittlungen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Dennoch entstand in der nicht mehr bewohnbaren Wohnung ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Während des Feuerwehreinsatzes wurde ein Feuerwehrmann durch den Biss eines in der Wohnung befindlichen Hundes leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung durch ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

