POL-OE: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss?

Wenden (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch (05.03.2025) gegen 23:30 Uhr in einen PKW an der Straße "Auf dem Hang" eingebrochen. Um in den Innenraum des Fahrzeugs zu gelangen, schlug er eine Seitenscheibe ein. Aus dem Auto wurde eine Geldbörse entwendet. Durch Zeugenaussagen konnte der Mann als korpulent und etwa 180cm groß beschrieben werden. Er trug demnach dunkle Kleidung, eine dunkle Kopfbedeckung und eine schwarz-weiß-karierte Jacke. Die Person verließ ...

