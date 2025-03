Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall auf OBI-Parkplatz

Olpe (ots)

Ein 17-Jähriger erstattete bei der Polizei in Olpe Anzeige wegen eines Vorfalls, der sich am Donnerstagmorgen (06.03.2025) gegen 10:15 Uhr auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in Olpe ("In der Trift") ereignete. Der Junge berichtete, dass er nach dem Besuch des Baumarktes mit Einkaufswagen auf den Parkplatz und einem dortigen "Zebrastreifen" getreten sei. Plötzlich sei ein dunkler PKW auf ihn zugefahren und habe dabei auch beschleunigt. Nur durch einen Sprung zur Seite habe er eine Kollision mit dem Fahrzeug verhindern können. Allerdings zog sich der 17-Jährige durch den Sprung leichte Verletzungen zu. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich auch noch weitere Kunden auf dem Parkplatz. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4110 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell