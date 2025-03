Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wanderausstellung "Sensibel sein für mehr Verkehrssicherheit!"

Olpe (ots)

Unter dem Motto: "Sensibel sein für mehr Verkehrssicherheit!" ab dem 10. bis zum 17. März zeigen eindringliche Bilder und Videosequenzen, wie Verkehrsunfälle im Leben vieler Menschen Schaden und Leid anrichten können. Die Ausstellung ist in den Schaufenstern der Beratungsstelle für Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Olpe in der Martinstraße 44 in Olpe ganztägig zu sehen. Ein Polizist des Verkehrsdienstes ist am Dienstag, 11. März, zwischen 10 und 18 Uhr in der Beratungsstelle vor Ort, um näher auf Ausstellungsinhalte einzugehen. Am 19. März kann die Wanderausstellung auch auf der Olper Berufsmesse in der Stadthalle besucht werden, bevor sie ihre landesweite Tour fortsetzt.

