POL-Pforzheim: (CW) Calw - 56-jährige Vermisste wohlbehalten angetroffen - Bezug zur Pressemitteilung vom 21.02.2025; 15.01 Uhr

Pforzheim (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15.45 Uhr auf der Wildbader Straße in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mitsubishi-Fahrer die B294 von Neuenbürg in Richtung Pforzheim. In Höhe des Bahnhaltepunktes Birkenfeld kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr ab. Dadurch ...

mehr