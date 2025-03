Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Frontalzusammenstoß zweier SUV

Pforzheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15.45 Uhr auf der Wildbader Straße in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mitsubishi-Fahrer die B294 von Neuenbürg in Richtung Pforzheim. In Höhe des Bahnhaltepunktes Birkenfeld kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr ab. Dadurch prallte er mit einem Range Rover eines 60-jährigen frontal zusammen. Dieser war mit vier Personen besetzt. Trotz der heftigen Kollision wurden alle fünf Beteiligten nur leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.

Die Bundesstraße musste bis zur Beendigung der Unfallaufnahme um 17.30 Uhr gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde solange über Birkenfeld umgeleitet.

Alexander Uhr, Pressestelle

