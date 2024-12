Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (18.12.2024) in dem Zeitraum von 07:45 Uhr bis 12:30 Uhr Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tulpenstraße.

Sie hebelten hier die Wohnungseingangstür einer Wohnung im 1. Obergeschoss auf und entwendeten Bargeld in einem dreistelligen Wert und Schmuck.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell