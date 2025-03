POL-Pforzheim: (CW) Calw - Alkoholisiert für die Kinder unterwegs

Nagold (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag in eine Wohnung in Altensteig eingebrochen und haben Geld entwendet. Im Zeitraum von 12:20 Uhr und 22:00 Uhr am 03.03.2025 hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in Altensteig auf, durchsuchten die Wohnung und entwendeten einen dreistelligen Bargeld ...

mehr