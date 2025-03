Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Nagold - Unbekannte Täter brechen in Wohnung ein - Polizei bittet um Hinweise

Nagold (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag in eine Wohnung in Altensteig eingebrochen und haben Geld entwendet.

Im Zeitraum von 12:20 Uhr und 22:00 Uhr am 03.03.2025 hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in Altensteig auf, durchsuchten die Wohnung und entwendeten einen dreistelligen Bargeld Betrag. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der 07231 1864444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Julia Weiss, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell