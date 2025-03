Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte dringen in Wohnung ein - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Einbrecher haben im Laufe des Wochenendes eine Wohnung eines Dreifamilienhauses in der Nordstadt heimgesucht und Wertgegenstände entwendet.

Nach derzeitigem Sachstand gelangten die Täter zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 13:30 Uhr, offenbar über ein zuvor aufgehebeltes Fenster ins Innere der in der Lothringerstraße gelegenen Wohnung. Aus der durchsuchten Wohnung nahmen die Täter Schmuck und Bargeld an sich. In die weiteren Wohneinheiten ist die Täterschaft offenbar nicht gelangt. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Ob Zusammenhänge mit einem örtlich und zeitlich entsprechenden Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Markgrafenstraße bestehen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

