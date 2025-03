POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Grob verkehrswidrig und rücksichtslos unterwegs - Polizei sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung

Pforzheim (ots) - Schmuck und Bargeld haben Unbekannte im Laufe des Samstags aus einem Wohnhaus in der Pforzheimer Nordstadt entwendet. Nach bisherigem Sachstand gelangten die Täter zwischen 14:30 Uhr und 23:00 Uhr in das in der Markgrafenstraße gelegene Einfamilienhaus, indem sie gewaltsam eine Terrassentür aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten sie offenbar das ...

mehr