Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach - Motorradfahrt endet tödlich

Pforzheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15.35 Uhr auf der Durlacher Straße zwischen Königsbach und Remchingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Sachstand befuhr der 60 Jahre alte Fahrer einer Baumaschine die L570 von Königsbach in Richtung Wilferdingen. Als dieser nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, versuchte zeitgleich ein 81-jähriger Motorradfahrer die Baumaschine zu überholen. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden. Hierbei zog sich der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu, an denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der Fahrer der Baumaschine blieb unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden von ca. 10.000 Euro, an der Baumaschine 500,00 Euro und an einem unbeteiligten Pkw 1000,00 Euro Schaden.

Die Landesstraße musste bis zur Beendigung der Unfallaufnahme um 18.30 Uhr gesperrt bleiben.

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war die Polizei mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Zudem wurde zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens ein Sachverständiger hinzugezogen.

Alexander Uhr, Pressestelle

