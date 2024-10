LPI-SHL: Betrugsversuche in Suhl

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Mann begab sich am 24.09.2024 in einen Telefonladen im Steinweg in Suhl. Dort nahm er unbemerkt ein silberfarbenes Tablet der Marke "Apple" an sich und verließ anschließend den Laden in unbekannte Richtung. Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 30-40 Jahre alt - schlanke Statur - sprach deutsch mit Akzent Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke, einem weißen Kapuzenpullover mit schwarzen ...

mehr