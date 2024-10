LPI-SHL: Nach Unfall geflüchtet

Schmalkalden (ots) - Am 05.09.2024 zwischen 17:10 Uhr und 17:45 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren schwarzen Suzuki auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am Außenspiegel sowie beiden Türen der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt ...

