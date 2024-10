Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugensuche nach Parkplatzunfall

Schmalkalden (ots)

Am 05.09.2024 zwischen 17:10 Uhr und 17:45 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren schwarzen Suzuki auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am Außenspiegel sowie beiden Türen der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0240144/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

